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الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

أخبار العالم العربي

الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي
Sputnik
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أصدر الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الأربعاء، بيانا أعلن فيه وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز.

وجاء في البيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي آل سعود".

وأضاف البيان: "سيصلى عليه يوم غد الخميس 8 صفر 1445هجري بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

وتابع الديوان الملكي في بيانه: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: "واس"

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