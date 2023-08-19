الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية
Globallookpress
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أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم السبت، وفاة الأميرة نوره بنت محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.
وقال الديوان الملكي في بيان له: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة نوره بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 4 صفر 1445 هحري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
وأضاف البيان: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
المصدر: "واس"