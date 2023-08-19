الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم السبت، وفاة الأميرة نوره بنت محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان له: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة نوره بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 4 صفر 1445 هحري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وأضاف البيان: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: "واس"