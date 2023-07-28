الديوان الملكي يعلن يعلن وفاة الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود (صورة)

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الجمعة وفاة الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين".

وذكر الديوان أنه سيصلى عليه يوم السبت الموافق 11 / 1 / 1445هـ الموافق لـ29 يوليو 2023 بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

المصدر: وسائل إعلام سعودية