فنان مصري مخضرم يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض الفنان المصري المخضرم محمد فريد لوعكة صحية دخل على إثرها للمستشفى.

ونشرت ناهد محمد فريد ابنه الفنان المصري، منشورا في "فيسبوك" أعلنت فيه دخول والدها للمستشفى.

ولم تكشف ناهد مزيدا من التفاصيل عن حالة والدها.

يذكر أن محمد فريد من مواليد محافظة بني سويف بالعام 1940، وبدأ حياته في التمثيل من خلال مسرحي "العرائس" و"الطليعة" في القاهرة.

وشارك في العديد من الأعمال أبرزها فيلم "حب في الزنزانة"، وفي مسلسل "محمود المصري"، وفي مسلسل "ليالي الحلمية"وفيلم"المغتصبون"، ومسرحية "راقصة قطاع عام".

المصدر: "صدى البلد"