وفاة مفاجئة لفنان تونسي بعد عرض في مصر

توفي الجمعة، الفنان التونسي لسعد المحواشي بالقاهرة، وهو أحد أبطال العرض المسرحي التونسي "مايراوش"، الذي عرض ضمن فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

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وأعلن أصدقاء لسعد المحواشي وفاته على حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كما نعاه القائمون على مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

الفنان التونسي لسعد المحواشي، قد تعرض لجلطة دماغية مفاجئة بعد يوم من مشاركته في العرض المسرحي التونسي "مايرواش"، الذي عرض على خشبة مسرح الجمهورية بوسط البلد، ضمن مسابقة المهرجان، وتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات بمنطقة الدقي.

وعرض "مايراوش" واحدا من ثلاثة عروض لمسرح العرائس تشارك في دورة المهرجان هذا العام "مايراوش" من إنتاج المركز الوطني لفن العرائس بتونس، ونص دراماتورجيا وإخراج محمد منير العرقي، بطولة هيثم، ونانسي، فاطمة الزهراء المرواني، أسامة الماكني، هناء الوسلاتي، أسامة الحنايني، ضياء المنصوري، إيهاب بن رمضان.

المصدر: القاهرة 24