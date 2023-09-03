بالفيديو.. فنانة مصرية شهيرة تسقط على الدرج خلال حفل مسابقة ملكة جمال مصر

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سيظهر سقوط الفنانة المصرية الشهيرة حورية فرغلي من على الدرج، خلال حضورها حفل مسابقة ملكة جمال مصر، المقام بفندق "ترينف ليكشري".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهرت حورية تتجول داخل الفندق بصحبة أحد الأشخاص، وتسقط فجأة على الدرج، وعندما حاول أحد الأشخاص مساعدتها على القيام، أكدت أنها بخير وقامت ينفسها.

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، قالت حورية فرغلي ممازحة بعد سؤالها عما إذا كان حضورها مسابقة ملكة جمال مصر أعاد لها الثقة في نفسها: "مشفتونيش لما وقعت عن السلم؟ كنت هقلع الجزمة وأنزل حافية، والحمد لله عندي ثقة في نفسي واللي مش عاجبه يبص الناحية التانية".

المصدر: "القاهرة 24 " + RT





