مصر.. فنانة شهيرة تثير جدلا كبيرا برسالة غامضة في منصة "إكس"

أثارت الفنانة المصرية ياسمين رئيس جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب توجيهها رسالة غامضة لأحد الفنانين.

وعلى حسابها في منصة "إكس"، كتبت الفنانة ياسمين رئيس: "بيضرب إيرادات.. وبيضرب سيناريوهات..وبيضرب أخبار كذب..وبيضرب أرقام مشاهدات..وبيضرب شهادات كمان..فاضل إيه تاني يا نجم مش كفايه بقى كده".

بيضرب إيرادات،،وبيضرب سيناريوهات،،وبيضرب أخبار كذب 🤥 وبيضرب أرقام مشاهدات ،،وبيضرب شهادات كمان 😂😂😂 فاضل إيه تاني يا نجم 💫 مش كفايه بقي كده 😂😂 — Yasmin raeis (@yasminraeis) September 1, 2023

وأثار منشور ياسمين رئيس جدلا في منصة "إكس"، حيث علق أحدهم قائلا: "فكري بنجاحك ومستقبلك"، فيما تساءل البعض عن الشخص المقصود.

وانتقدها البعض قائلا: "اشتغلي على نفسك بس وخلينا نسمع اسمك من شغلك بدل ما نسمعه علشان بتتكلمي على الأحسن منك".

اشتغلي على نفسك بس وخلينا نسمع اسمك من شغلك بدل ما نسمعه علشان بتتكلمي على الاحسن منك 😉 — Yoya🍒 (@YoyaMoh38012801) September 2, 2023

وكانت الفنانة ياسمين رئيس بدأت مرحلة التحضيرات لفيلمها "رحلة البحث عن فستان الزفاف" الذي يجمعها لأول مرة مع المخرجة جيلان عوف، ومن المقرر أن تبدأ ياسمين رئيس تصوير مشاهدها بالفيلم خلال الـ3 أسابيع المقبلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، والفيلم من إخراج، وتأليف جيلان عوف.

المصدر: RT + "المصري اليوم"