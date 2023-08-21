فنان مصري شهير يبكي على الهواء بسبب المسجد النبوي ويعلق على شائعات وفاته (فيديو)

كشف الفنان المصري القدير رشوان توفيق، تفاصيل الرؤى التي رآها ومنها للسيدة مريم العذراء وعدد من الأنبياء والصالحين، فيما دخل في نوبة بكاء بسبب رؤية خاصة بالمسجد النبوي الشريف.

وفي مقابلة مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، أوضح الفنان رشوان توفيق، أن أول رؤية رآها في حياته كانت للسيدة مريم العذراء، وبعدها رأى النبي محمد، كاشفا تفاصيل رؤى أخرى.

وأضاف رشوان توفيق: "شفت حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، صورة بعيدة..يا رب لا تحرمني من هذا الفضل..كان بشكل عالم أزهري وعلى كرسي عالي وحوله علماء أزهريين، وسنة 1968 أو 1969 لقيت رجل فلاح قاعد على سجادة الصلاة بتاعتي الحمراء، بقوله الساعة كام قالي خمسة إلا خمسة، وبكلم نفسي بقول مين اللي قاعد على السجادة بتاعتي، دخل المكلف بالرسالة قالي إبراهيم الخليل".

وتابع الفنان المصري: "كان ليا بنت خالة جبتلها فيزا للحج، وأنا ماشي أنا والحاجة علية الجعار وزوجتي، لقيت بنت خالتي ومعاها واحدة تايهين مسبتهاش لحد ما خلصنا كل المناسك، وبعد ما رجعت شفت رؤية عالم سعودي واقف على الباب وبيدي بنت خالتي فلوس وزوجتي على شمالي، قلتله إنت مين..مردش عليا..وسألته تاني..وفي تالت مرة بص لي وقالي أنا صاحب الفضل، فقلت الله وصحيت وأنا بصرخ في السرير وبقول ده هو، لقيت إن هو كان رسول الله".

وأكمل يدعي وهو باكيا: "يا رب هذا فضل منك لا تحرمني منه"، مستطردا": "من سنتين شفت سيدنا المسيح عليه السلام في السما، مرتدي جلباب واسع، ومن فرحتي بكلم هبة في التليفون بصرخ قلتلها والله يا هبة شفت سيدنا المسيح الليلة لكن ما شفتش وشه، وألاقي بعدها ربنا سبحانه وتعالى بيخليني أشوف المسيح في لقطة مقربة جدا لوجهه، وبقيت بصرخ وأقول الله".

وقال رشوان توفيق أيضا: "هناك رؤية كنت شفتها زمان في راس سدر، وكنت ساجد بالليل شفت سيدنا موسى عليه السلام، كليم الله، قوي البنية جدا، وطويل".

وعلق توفيق على الشائعات التي يتعرض لها، وآخرها شائعة وفاته، بالقول: "أدعو الله أن تكون أسعد لحظاتي هي حين ألقى ربنا، أنا بكلم ربنا وبقوله يا رب اجعل أسعد لحظاتي يوم لقاءك.

وتطرق في حديثه إلى زوجته الراحلة قائلا: "كنت بشتغل طول السنة وادي لمراتي المصروف وهي كانت المسؤولة عن كل حاجة في البيت".

جدير بالذكر أن الفنان رشوان توفيق واحد من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية والإذاعية، ومن بين أعماله "جريمة في الحي الهادي"، و"لن أعيش في جلباب أبي"، و"نادية"، و"الاعتراف الأخير"، و"الحاوي"، و"حق مشروع"، و"هارون الرشيد"، و"الفرسان"، و"المال والبنون"، و"عم حمزة"، و"حواء على الطريق".

المصدر: "مصراوي" + "القاهرة 24"