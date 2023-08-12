الفنان رشوان توفيق يطل تلفزيونيا ويرد على شائعة وفاته

رد الفنان المصري رشوان توفيق، على شائعة وفاته المنتشرة مؤخرا، وأكد أن صحته جيدة، وقال لـ"القاهرة 24": "الحمد الله، والله الناس يكتبون كثيرا ويقولون قد مات، رب يهبني الصحة..".

وأضاف الفنان توفيق: "والله منذ سنوات طويلة هناك أناس يختلقون شائعات على الفنانين بصورة مستمرة، الفنانة رجاء الجداوي رحمها الله، كلمتني منذ زمن بعد أن كتب عن وفاتي، وبعد ذلك كتبوا عن عادل إمام، وغيره من الفنانين، جميعنا ملاقين الله، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وكل من عليها فان، ربنا يعطي أولادنا وأحفادنا الصحة".

إقرأ المزيد

تجدر الإشارة إلى أن الفنان توفيق تحدث عن شائعات وفاته المتكررة في وقت سابق، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية، وقال: "يفبرك الإرهابيون منذ زمن على أني توفيت ورحلت عن الدنيا، الجميع سيموت، والله العظيم في صلاتي أقول يا رب اجعل أسعد لحظاتي يوم لقائك.. ".

هذا وقد انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة الفنان رشوان توفيق، وهو الأمر الذي استنكره الفنان بشكل كبير.

المصدر: القاهرة 24