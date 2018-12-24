رجاء الجداوي تبكي أمام السيسي بعد مديحه لها (فيديو)

بكت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، بعد حديث مؤثر وجهه لها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ووجه السيسي الشكر للفنانة المصرية، مقدرا جهودها في تقديم عرض أزياء جمع عددا من ذوي القدرات الخاصة والإعلاميين والفنانين.

وأشاد الرئيس المصري خلال احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "قادرون باختلاف"، بالفنانة رجاء الجداوي، قائلا: "أنا أشكرك جدا، ربنا يديكي الصحة ويكرمك وستبقين طول عمرك شيك جدا."

وانهمرت دموع الفنانة المصرية بعد كلمات الشكر والثناء من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية