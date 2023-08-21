وفاة فنان كويتي شهير بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا اليوم الاثنين، الفنان الكويتي القدير بدر الطيار بعد صراع مع المرض، عقب تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة.

وكان الفنان بدر الطيار قد أدخل العناية المركزة في مستشفى الفروانية أخيرا، بعد تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة، بعد أن قل معدل الأوكسجين والسكر والضغط لديه، ما استوجب قيام الأطباء بعمل التحاليل اللازمة له.

هذا وعم الحزن على الوسط الفني إثر هذا النبأ، حيث نعى مجلس إدارة وأعضاء فرقة المسرح العربي الفنان القدير بدر الطيار، متقدمين بخالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة وللأسرة الفنية كافة، سائلين الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب عدد كبير من الفنانين وأصدقاء الطيار عن حزنهم لوفاته، حيث نشر الفنان داود حسين عبر حسابه في "إنستغرام" صورة للفنان الراحل معلقا عليها بالقول: "إنا لله وانا اليه راجعون … البقاء لله .. الله يتغمد روحك الجنه يا بو قلب ذهب .. من أنظف وأطيب وأوفى وأصدق من عرفته في حياتي .. صديق بمنزلة الأخ .. إلى جنات النعيم يا بو يوسف .. الفاتحة على روح الفقيد الغالي بدر الطيار".

حياته الفنية:

استهل رحلته في عالم الفن عام 1978 عبر مسرحية "نورة" مع المخرج الراحل فؤاد الشطي، ليقدم بعد ذلك العشرات من الأعمال الدرامية والمسرحية مع كبار نجوم الساحة الخليجية والعربية أمثال عبدالحسين عبدالرضا وسعد الفرج وسعاد عبد الله وحياة الفهد وغيرهم من النجوم الكبار.

تسلم مناصب إدارية وفنية في فرقة المسرح العربي، إلا أنه وفي السنوات الأخيرة ابتعد عن الساحة الفنية تماما، بعد أن عانى من مشاكل صحية، كضعف الرؤية والسمع، والفشل الكلوي، ما أثر على أدائه التمثيلي وحينها فضل الابتعاد.

جدير بالذكر أنه رغم ابتعاد الفنان بدر الطيار عن الساحة الفنية، إلا أنه تم تكريمه في مهرجان الكويت المسرحي عن مجمل أدواره الكوميدية التي أداها طوال مشواره.





المصدر: "الراي" + RT