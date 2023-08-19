الفنانة اللبنانية قمر تثير تفاعلا بظهورها بالحجاب خلال أدائها مناسك العمرة (صور + فيديو)

أثارت الفنانة اللبنانية قمر تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها مقطع فيديو وصورا لها أثناء تأديتها مناسك العمرة في السعودية.

وعبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، نشرت قمر مجموعة صور وفيديوهات وهي ترتدي حجابا أبيض وبدون مساحيق من أمام الكعبة، حيث أدت مناسك العمرة في ثاني زيارة لها إلى السعودية.

كما كتبت قمر على أحد الفيديوهات: "اللهم اجعل لي بها قرارا وارزقني فيها رزقا حلالا"، وهو بداية دعاء دخول مكة المكرمة، مضيفة "الحمد لله" (بخصوص أدائها العمرة).

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية صورا ومقاطع فيديو الفنانة قمر، حيث علق أحدهم قائلا: "اللع يتقبل"، وأضاف آخر: "الحجاب يحلي".

الحجاب يحلي🤍 — امجاد (@cloverr_c) August 19, 2023

المصدر: RT