بالصوت والصورة.. الإعلامية حليمة بولند تحسم الجدل بشأن تبرؤ أسرتها منها (فيديو)

ردت الإعلامية الكويتية الشهيرة حليمة بولند بشكل حاسم على الأنباء المتداولة بشكل كبير في مواقع التواصل بخصوص تبرؤ أسرتها منها ووصفها بـ "العاقة وسيئة السلوك".





وفي مقاطع فيديو نشرتها على حسابها في "سناب شات"، ظهرت حليمة رفقة أسرتها داخل المنزل، وصورت والدها قائلة: "بابا شو رأيك في الإشاعة اللي طالعة علي؟!"، ليرد والدها متعجبا من تداول هذه الإشاعة: "بدون تعليق".

وأضافت حليمة بولند: "أي والله بدون تعليق..عندي الحين أكبر رد..بالصوت والصورة..يخليكم لي تاج فوق راسي..أي والله..أنسى الإشاعات والخرابيط، ويحفظك ويحفظ أخوي وأمي وعماتي وأعمامي، وخالاتي وأخوالي".



وظهرت بولند في مقطع فيديو وهي تجلس بجوار والدها وتسأله للمرة الثانية عن رأيه في الإشاعات المتداولة بشأن تبرؤ عائلتها منها، حيث رد ضاحكا: "ما في شيء خلاص..انسي الموضوع والناس نسيوا الموضوع"، لتقوم بعدها بتقبيل يده.



وتابعت الإعلامية الكويتية: "الإشاعات المغرضة..هذا رد واضح وصريح من أبوي، عميد عائلة بولند، ومن أخوي وصورت لكم أمي وعماتي وخالاتي، الله يخلي لي أمي وأبوي عزوتي، وكفاية إشاعات مغرضة".



كما توعدت حليمة بمقاضاة أي شخص يتعرض لها أو لأهلها بالإساءة.



كما ظهرت حليمة برفقة شقيقها قائلة: "حبيبي أخوي، فديتك الله يحفظك لعيوني، الله لا يحرمني منك ولا من أبوي ولا من إخواني ولا من أهلي ولا من عزوتي كلهم، وجودكم حولي رد على أي إشاعة مغرضة تطلع علي، الله يخليكم لي يارب".

فيديو / رد الاعلامية حليمة بولند على الاشاعات pic.twitter.com/8dfyA6y33B — ديوان الكويت (@aldew3n_q8) August 19, 2023

حليمه بولند:



"ترد على الاشاعات وتحذر بأنها سوف ترفع قضيه" pic.twitter.com/pex4Aa2A9E — HereandHere (@HereandHere) August 19, 2023

المصدر: RT