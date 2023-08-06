ابنة الفنان المصري الراحل طلعت زكريا: تقدمت بمحضر رسمي لمباحث الانترنيت ضد الإساءة لوالدي

أعلنت الفنانة المصرية، إيمي طلعت زكريا، أنها قدمت اليوم محضرا رسميا لدى مباحث الانترنيت ضد الصفحات التي تشهر باسم والدها الفنان الشهير الراحل، طلعت زكريا.

وكتبت إيمي طلعت زكريا على حسابها في "فيسبوك": "تقدمت بمحضر رسمي لمباحث الانترنيت، وبشكر اهتمامهم بالموضوع.. في جميع الصفحات على "فيسبوك" و"تيك توك" التي تقوم بالتشهير بوالدي ربنا يرحمه".

وأضافت: "وجاري اتخاذ اللازم من قبل القانون علشان يتعلموا يعنى إيه اذكروا محاسن موتاكم، ويراعوا ربنا قبل الترند، لأن الموضوع زاد أوي عن حده بقا، والغرض منه تشويه صورة الفن والفنانين خصوصا الأموات منهم.. رحمة الله عليهم وعلى أمواتنا جميعا".

المصدر: RT