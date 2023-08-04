فنانة مصرية شهيرة تعلق على أنباء عن محاولتها الانتحار

علقت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، على الأنباء المتداولة عن محاولة انتحارها، حيث أكدت أن ما انتشر غير حقيقي وعار من الصحة.

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وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أوضحت شيرين عبد الوهاب قائلة: "أنا كويسة جدا ومفيش حاجة خالص وبصيف مع البنات، وربنا يرحمني منهم ومن الكلام اللي بيطلعوه عني من غير مناسبة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه شيرين عبد الوهاب وبناتها وزوجها الفنان حسام حبيب، في الساحل الشمالي بعد تردد شائعة محاولة انتحارها، حيث علقت موثقة الفيديو قائلة: "الاثنين زي الفل من الساحل الشمالي النهاردة الجمعة.. إجازة مع عيلتهم وصحتهم تمام ومبسوطين جدا، وسايبة الفيديو بالصوت علشان كل حاجة تكون على الطبيعة".

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس الخميس، شائعات تزعم بمحاولة الفنانة شيرين عبد الوهاب التخلص من حياتها باستخدام 12 قرص "زانكس"، ما أثار ضجة كبيرة، فيما نفى زوجها هذه الأنباء في تصريحات إعلامية.

المصدر: "القاهرة 24"