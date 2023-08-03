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مصر.. أول رد حول محاولة انتحار الفنانة شيرين

أخبار العالم العربي

مصر.. أول رد حول محاولة انتحار الفنانة شيرين
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كشفت نقابة المهن الموسيقية في مصر حقيقة الشائعة حول محاولة انتحار الفنانة، شيرين عبد الوهاب، باستخدام جرعات زائدة من الأدوية.

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وقال المتحدث الرسمي وعضو نقابة المهن الموسيقية، الدكتور محمد عبد الله: "كل الحديث عن شيرين عبد الوهاب، ده كذب وتواصلت معها دلوقتي، ولا يوجد هذا الحديث. وهي حاليا تتفق مع مديرين أعمالها على حفلات جديدة، وتواصللت قبلها مع مدير أعمالها وأخبرني بأنها تمام وبصحة جيدة، وبتتفق على عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "في حد بيتفق على حفلات يروح ينتحر، مش عارفين الشائعة دي جت منين ولكن هي بصحة جيدة وتواصلت معها شخصيا، اكد لي كذب تلك الشائعات التي انتشرت على السوشيال ميديا".

وانتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور للفنانة شيرين عبدالوهاب، في أحدث ظهور وبدت عليها خسارة ملحوظة للوزن.

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الصور مع زوجها الفنان حسام حبيب، وذلك أثناء قضائهما العطلة الصيفية في الساحل الشمالي.

المصدر: المصري اليوم

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