أزمة جديدة تواجه الفنانة شيرين عبد الوهاب في مصر

جددت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مفاوضاتها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لحل أزمة تعاقدها مع الشركة بالتراضي، مع اقتراب موعد ثاني جلسات النزاع القضائي.

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وكشفت مصادر مقربة من الفنانة والشركة: "ما تردد عن فسخ التعاقد بين شركة روتانا، والفنانة شيرين عبدالوهاب، بسبب أزمتها الصحية غير صحيح، إذ بدأ النزاع القضائي قبلها بفترة".

وتابعت: "الشركة، أقامت دعواها ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، لمطالبتها بالتعويض المادي عن إخلالها بالتعاقد الذي تم عام 2019، وطالبتها بسداد التعويض".

وعن قيمة التعويض، قالت: "الشركة طالبت الفنانة بصفتها الشخصية، وكممثل قانوني لشركة La Mere for artistic productions holding، بسداد 10 ملايين جنيه".

وأضافت "الفنانة شيرين عبدالوهاب، ومحاميها الخبير القانوني حسام لطفي، مازالوا على تواصل لتجديد وحسم المفاوضات، قبل موعد الجلسة المقرر عقدها يوم 29 نوفمبر الحالي".

مصادر مقربة من الشركة والفنانة شيرين عبدالوهاب، قد كشفت تفاصيل التعاقد، وقالت "التوقيع تم على عقدين، الأول عن الأداء الصوتي، والثاني على تنفيذ الإنتاج بالألبومات".

وعن قيمة التعاقد، قالت: "عقد الأداء الصوتي قيمته 10 ملايين جنيه، ووصلت قيمة عقد التنفيذ إلى 26 مليون جنيه".

وأوضحت: "الفنانة شيرين عبدالوهاب، تقاضت 10 ملايين جنيه، تحت الحساب من عقد تنفيذ الإنتاج، ولم تتسلم أي مبالغ عن الأداء الصوتي، إذ لم تقم بتسليم الأغاني".

المصدر "الذي فضل عدم ذكر اسمه"، كشف عن أسباب تعثر مفاوضات فسخ التعاقد، وقال: "المفاوضات كانت وصلت إلى مراحل متقدمة، ومنها تفاهم الطرفين على الصيغ القانونية لفسخ التعاقد، وكان يتبقى وضع الرتوش الأخيرة للتوقيع".

وتابع: "للأسف الأزمة التي تعرضت لها الفنانة شيرين عبدالوهاب، كان لها تأثير سلبي على واحد من أبرز بنود الاتفاقات التي تم التوافق عليها بالفعل، وهو الخاص بمشاركة الفنانة في حفل يقام في الرياض، خلال شهر نوفمبر المقبل، وفي ظل الظروف الحالية، أصبحت مشاركتها محل شكوك".

الفنانة شيرين عبدالوهاب، وقعت عام 2019، عقدا مع شركة "روتانا" للإنتاج الفني، لتقديم ألبومين، على أن يضم الألبوم 10 أغاني، وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها الشركة .

طرحت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عقب عودتها للتعاون مع شركة روتانا، أغنية بعنوان "مش قد الهوى"، في أبريل 2020، وفي ديسمبر 2021، قامت بطرح 4 أغاني، هي "خاصمت النوم" و"ملكش مكان" و"القماص"، و"كلها غيرانة"، وسط غياب الدعاية تماما عنها من جانب الشركة المنتجة، ولم يتم طرح أي بوسترات أو برومو دعاية للترويج لها، كما تم تسريب أغاني "ملكش مكان" و"سيدنا القماص"، قبل طرحها رسميا.

الفنانة شيرين عبدالوهاب، أعلنت مؤخرا عبر برنامج "الحكاية"، عودتها مجددا إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب، وقالت "كتبت كتابي على حسام حبيب".

المصدر: مصراوي