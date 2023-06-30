أسرة العندليب الراحل تلجأ إلى القضاء بعد استخدام صوته بـ"الذكاء الاصطناعي" من مطرب مهرجانات

أكد محمد شبانة، ابن شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، استياءه من استخدام صوت الراحل بتقنية الذكاء الاصطناعي بأغنية للمطرب عصام صاصا قائلا "هاخذ إجراءات قانونية بعد العيد إن شاء الله".

وقال شبانة في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24": "أنا سمعتها وده مش صوت عبد الحليم، وهو علشان مستغل اسمه وصورته، وأنا هاخذ الإجراءات القانونية بعد العيد إن شاء الله".

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وتابع: لو سمعته من غير اسمه وصورته كأنّه مش عبد الحليم، وبس عشان حاطط الصورة والاسم بيخيل الناس إنه عبد الحليم علشان يحقق شهرة، وطبعا دي إساءة، وهناخد الإجراءات القانونية اللازمة الرادعة".

وفي وقت سابق تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أغنية لمطرب المهرجانات عصام صاصا بصوت عبد الحليم حافظ، وكان الفيديو لأغنية "مسا مني ليكو" لمطرب المهرجانات عصام صاصا، بصوت العندليب عبد الحليم حافظ بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وأثار الفيديو جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت تعليقات الجمهور بين الغضب والسخرية، حيث علق أحد الجماهير قائلا: "ياريت تجيب أم كلثوم وهي بتغني بنت الجيران، راحت هيبة عبد الحليم، إيه التلوث اللي بسمعه ده".

المصدر: القاهرة 24