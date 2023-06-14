نقيب الموسيقيين يحذر من خطر الذكاء الاصطناعي على رموز الفن بمصر

حذر نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان مصطفى كامل، من خطر استخدام الذكاء الاصطناعي في الأغاني على رموز الفن المصري.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، أوضح الفنان مصطفى كامل أن "استخدام الذكاء الاصطناعي في الأغاني أمر مخيف جدا، مضيفا: "خايف منه جدا وربنا يستر علينا وعلى رموزنا".

وأشار كامل إلى أن "هناك أشياء غير قابلة للهزار مثل العبث في صوت سيدة الغناء العربي أم كلثوم، والفنانين عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وعبد المطلب".

وأكمل: "أكيد لو شعرنا بخطر شديد على المهنة سوف نتخذ إجراءات، والموضوع مزعلني نفسيا..يعني إيه أستخدم ماكينة والأجيال تسمع أي كلام؟ هل ينفع أسمع أم كلثوم بتقول يا حوستي السودا؟"

هذا وأعرب الفنان مصطفى كامل عن سعادته البالغة بعد فوزه بمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية بالتزكية، مؤكدا أن هذه ثقة كبيرة جدا من زملائه الفنانين.

المصدر: "صدى البلد"