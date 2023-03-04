حادث "معجزة في حقل الذرة" يتحول لفيلم والطيار الحقيقي يمثل فيه

شارك الطيار الروسي، دامير يوسوبوف، في فيلم يحاكي قصة العمل البطولي التي تمكن خلاله من الهبوط بطائرة مدنية في حقل ذرة، و أنقذ جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها.

وكتب يوسوبوف في صفحته على شبكة "VK" للتواصل الاجتماعي "يبدأ عرض الفيلم في دور السينما في 16 مارس الجاري، تعالوا إلى السينما لمشاهدته".

ونشر الطيار عدة لقطات تظهر مشاركته في تصوير الفيلم المذكور إلى جانب الممثل، إيغور بيرويف الذي لعب دور البطولة.

ويحمل الفيلم الجديد اسم "في الشمس، على طول صفوف الذرة"، وهي العبارة التي قالها أحد مضيفي الطائرة التي تعرضت للحادث بعد أن هبطت في حقل الذرة ونجا جميع من فيها.

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وقع حادث الطائرة المذكورة وصفته وسائل الإعلام بـ "المعجزة في حقل الذرة" في 15 أغسطس 2019 عندما أقلعت طائرة من طراز A321 ، بقيادة دامير يوسوبوف وعلى متنها 226 راكبا من مطار جوكوفسكي بضواحي موسكو، وعلى ارتفاع 20-30 مترا اصطدمت بسرب من طيور النورس، الأمر الذي أدى لتعطل محركاتها، وقرر الطيارون الهبوط بالطائرة في حقل من نباتات الذرة، وكان الهبوط ناجحا، ونجا جميع الركاب وطاقم الطائرة.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما منح بموجبه كلا من الطيارين وسام "بطل روسيا الاتحادية"، وأوسمة الشجاعة لجميع أفراد الطاقم.

المصدر: نوفوستي