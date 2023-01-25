جورج وسوف يرثي ابنه الراحل بأغنية

رد الفنان السوري جورج وسوف، على الأنباء المتداولة حول قرر اعتزاله الغناء بعد وفاة نجله وديع، قبل أسابيع، موضحا أنه سيغني لرثائه.

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ونشرت صفحة الفنان جورج وسوف الرسمية في "فيسبوك" بيانا صادر عن مكتبه، قال فيه: "يشكر الفنان جورج وسوف كل من واساه ووقف الى جانبه في هذه المرحلة الأليمة ويعتذر عن إلغاء مشاركته في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كانت مقررة في شهر يناير وفبراير؛ نظرًا للظروف التي يمر بها".

وأضاف: وبما أن الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيء موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع، على أن يعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية فبراير مقدرا محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها وطالبا من الله ان يُبعد هذه المصائب عن الجميع".

ومطلع الشهر الجاري، توفي وديع جورج وسوف، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية أجراها.

المصدر: RT