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فجع بـ5 من أفراد عائلته.. تفاعل كبير مع مُرتل القرآن في عزاء نجل جورج وسوف (فيديو)

مجتمع

فجع بـ5 من أفراد عائلته.. تفاعل كبير مع مُرتل القرآن في عزاء نجل جورج وسوف (فيديو)
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أثار مُرتل القرأن الكريم الشيخ ياسر الصالح، الذي تواجد خلال عزاء وديع نجل الفنان جورج وسوف، تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتداول نشطاء فيديوهاتٍ من العزاء، الذي أقيم في كنيسة القديس نيكولاس الأشرفية في لبنان، وتضمنت المقاطع قيام الشيخ بترتيل آيات من سورة مريم.

وأشادوا بتصرف النجم السوري، والرسالة الراقية التي بعث بها إلى كل العالم، بأن كل الأديان مترابطة وفي تكامل بعضها مع بعض.

من جهته، قال الشيخ في تصريحات له إن "أبو وديع مدرسة، بعرف جورج وسوف من زمان وطلب مني في عزاء والدته قراءة سورة مريم".

وأضاف: "أبو وديع يحفظ من كتاب الله، وكان يردد ورايا من سورة مريم ويصحح لي بعض المقامات".

والشيخ ياسر الصالح من مواليد سوريا، شارك في العديد من مناسبات المشاهير. درس في الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية، ولديه قناة مشهورة في موقع "يوتيوب".

تعرض الشيخ لوعكة صحية مؤخرا دخل على إثرها المستشفى، بعدما فقد في شهر واحد أمه، صهره وخالته وشقيق زوجته، وأخيرا أخته.

وأعلن في تصريحات سابقة أنه من محبي المطرب السوري جورج وسوف، ويحب الاستماع له.

وكان وسوف قد كشف خلال تصريحات تليفزيونية له، بأنه يحب الاستماع للقرآن الكريم، ويحفظ عددا من آياته.

و‏شيعت جنازة وديع جورج وسوف، ظهر يوم الأحد، وتم دفنه بمسقط رأسه في بلدة كفرون بسوريا، ودخل والده في نوبة بكاء هستيري، خلال إلقاء نظرة الوداع عليه داخل الكنيسة التي أقيمت بها صلاة الجنازة.

المصدر: وكالات

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