الفنان السوري جورج وسوف يطلب قراءة القرآن في عزاء نجله..(فيديو)

تقبل الفنان السوري جورج وسوف التعازي بوفاة نجله وديع الذي قضى متأثرا بمضاعفات عملية جراحية، بمسقط رأسه في كفرون بسوريا.

وتوافد المعزون وحرصوا على مواساة سلطان الطرب، ومؤازرته في أزمته، في محاولة منهم لتهدئة "أبو وديع"، بعد أن تقبل التعازي في لبنان بكنيسة مار نقولا في الأشرفية أمس الأحد.

وخلال العزاء، تلا الشيخ ياسر الصالح بعض الآيات من القرآن الكريم، وتحديدا بعض الآيات من سورة مريم.

وأوضح أن جورج وسوف طلب منه من قبل قراءة سورة مريم أثناء عزاء والدته، كما أكد أنه يحفظ بعض الآيات من القرآن.

وقا الشيخ ياسر الصالح: "أبو وديع مدرسة..طلب مني أن أقرأ سورة مريم..أبو وديع يحفظ من كتاب الله، ويتلو كتاب الله..عندما قرأت له سورة مريم كان يردد ورايا حتى كان يرشدني لبعض المقامات الموسيقية".

وحضر عزاء نجل جورج وسوف أيضا قسيس ردد الترانيم، في حين انهار جورج وسوف لحظة دفن نجله بمثواه الأخير، بكفرون في سوريا، وحرص المعزون على تهدئته، وتصبيره في محنته.

المصدر: RT + ""القاهرة 24"