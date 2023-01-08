"راح وديع يا أم وديع".. لحظات مؤثرة لجورج وسوف في وداع نجله (فيديوهات)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يوثق تأثر الفنان السوري جورج وسوف بوفاة نجله وديع في العاصمة اللبنانية بيروت.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر جورج وهو يقول لزوجته السابقة شاليمار شبلي، خلال العزاء قبل جنازة ودفن ابنهما وديع: "راح الغالي..راح..راح وديع يا أم وديع".

لترد عليه زوجته السابقة متأثرة: "يا حبيب أم وديع".

"راح وديع يا أم وديع"

أسى بين والد ووالدة #وديع_جورج_وسوف في العزاء pic.twitter.com/Eqwj7nQg3q — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) January 7, 2023

كما وثقت مقاطع فيديو انهيار الفنان وسوف بالبكاء خلال تقبل التعازي بوفاة نجله، حيث بدا وهو يصرخ "آخ" ويردد كلمة "راح" عند تقبله التعازي.

هذا وتوافد كبار نجوم الفن على مكان إقامة وسوف لتأدية واجب التعزية في كنيسة القديس نيقولاوس في الأشرفية.

جورج وسوف وزياد برجي في نوبة بكاء على الراحل وديع خلال مراسم العزاء #وديع_جورج_وسوفpic.twitter.com/K5LgHLE14B — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) January 7, 2023

ومساء يوم الجمعة الماضي، فجع الفنان السوري جورج وسوف بوفاة نجله وديع في بيروت، إثر مضاعفات صحية بعد أيام من عملية جراحية أجراها بمعدته.

المصدر: RT