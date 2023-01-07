الرئيس الفلسطيني يهاتف الفنان جورج وسوف معزيا بوفاة نجله

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا بالفنان السوري القدير جورج وسوف، معزيا بوفاة نجله وديع، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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وأعرب محمود عباس خلال الاتصال، عن تعازيه الحارة وصادق مواساته لعائلة الفقيد، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب الفنان جورج وسوف عن شكره للرئيس الفلسطيني على هذا الاتصال، وفق ما ذكرت "وفا".

ومساء أمس الجمعة، فجع الفنان السوري جورج وسوف بوفاة نجله وديع في بيروت، إثر مضاعفات صحية بعد أيام من عملية جراحية أجراها بمعدته.

المصدر: "وفا"