مقطع فيديو مؤثر لحديث جورج وسوف عن نجله الراحل (فيديو)

بعد الفاجعة التي مني بها، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان السوري جورج وسوف، يتحدث فيها عن ابنه وديع الذي توفي مساء أمس الجمعة.

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وأعاد رواد مواقع التواصل تداول مقطع فيديو لسلطان الطرب جورج وسوف، حيث ظهر وهو يتحدث عن ابنه في لقاء صحفي قائلا: "هيدا دمعة عيني، هيدا حبيب القلب من جوة، أنا مسميه على التلفون "jesus" (جيسوس) وودي.. هيدا الحنين تبعي..هيدا الغالي وديع.. أنا أبو وديع".





أبو وديع يتحدث عن #وديع_جورج_وسوف

هيدا دمعة عيني

هيدا الحنين

مسمّي Jesus على تلفوني 💔

الله يصبرك #جورج_وسوفpic.twitter.com/WmumpN0ftj — Nisrine Zawahra (@nisrinezawahra_) January 6, 2023

ومساء أمس الجمعة، فجع جورج وسوف بوفاة ابنه وديع إثر تداعيات جراحة في المعدة، حيث جاء خبر الوفاة بعد ساعات من الإعلان عن نقل الشاب الراحل إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بحالة حرجة.







المصدر: RT