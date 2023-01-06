الكشف عن سبب وفاة نجل الفنان السوري جورج وسوف في لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية مساء اليوم الجمعة، بوفاة نجل سلطان الطرب الفنان السوري جورج وسوف في لبنان، بسبب مضاعفات عملية جراحية أجراها مؤخرا.

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وفي التفاصيل، كان الصحفي اللبناني عادل سميا، المتابع لحالة وديع، قد كشف لقناة "الجديد"، أن حالة وديع جورج وسوف كانت غير مستقرة.

وأوضح أن وضعه كان حرجا جدا، حيث أنه كان قد أجرى عملية جراحية بمعدته في وقت سابق، إلا أنه تعرض مساء أمس الخميس لمضاعفات قوية أجبرته على دخول المستشفى، وأصيب بنزيفٍ تتطلب نقل الدم له بشكل فوري.

وأشار سميا إلى أنه تم تأمين الكمية المطلوبة من الدم لوسوف، إلا أن وضعه بقي خطرا.

المصدر: "الجديد"