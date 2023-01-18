ممثل روسي يكشف عن ردود فعل السكان حينما جال في لفوف الأوكرانية بالزي النازي

قال الممثل الكوميدي الروسي يوري غالتسيف، إنه اضطر أثناء التصوير في أوكرانيا للتجول بالزي النازي في مدينة لفوف وكان رد فعل السكان المحليين إيجابيا على ذلك.

وذكر غالتسيف، في مقابلة تلفزيونية، أنه شارك في تصوير فيلم "هتلر كابوت"(هتلر انتهى) في مدينة لفوف بغرب أوكرانيا في عام 2008. وفي فترة الاستراحة قرر مع زميل له تناول الطعام وهما بالزي النازي.

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وأضاف الممثل: "كان موقع تصوير فيلم Hitler Kaput في لفوف. وارتديت مع الممثل يوري ستويانوف، الزي النازي، وقررنا تناول السوشي خلال فترة الراحة بدون أن نقوم بتغيير ملابسنا. وبعد أن دخلنا إلى المطعم بالزي العسكري النازي، وبهدف المزاح قررنا التحدث بالألمانية".

ويؤكد الممثل أن الهدوء المطبق ساد على الفور في صالة المطعم، لكن سيدة عجوزا قطعته قائلة: "نحن سعداء عندما نشاهد أهلنا هنا".

وتطرق غالتسيف، لموضوع العملية العسكرية الخاصة، وقال إن المزاح والفكاهة في الجبهة ترفع الروح المعنوية عند العسكريين وتزيد من معنوياتهم القتالية.

المصدر: نوفوستي