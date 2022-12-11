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أول تصريح للنجمة المصرية أنغام بعد أزمتها الأخيرة (فيديو)

الثقافة والفن

أول تصريح للنجمة المصرية أنغام بعد أزمتها الأخيرة (فيديو)
أنغام
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شكرت المطربة المصرية أنغام جمهورها وجميع من دعمها ووقف إلى جوارها، في أولى تصريح لها بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي مرت بها.

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وقالت أنغام في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" إنها كانت في محنة، لكن الدعوات أنقذتها.

وأضافت "أشكر الله أولا، وكل الناس التي دعت لي، ووالدتي التي تعبت نفسيا وجسديا بسبب مرضي، وأنا الآن أفضل".

أشارت أنغام إلى أنها تتابع وضعها الصحي مع طبيبها، الذي طلب منها أن تنتهي من التزاماتها قبل إجراء عملية جراحية، وكانت ترغب في أن تنتهي من الحفلات التي كانت تعاقدت عليها، ومنها حفل الكويت، يوم 26 ديسمبر الجاري، وبعد الجراحة كان لديها أمل أن تستطيع الغناء حتى وهي جالسة، لأن الغناء متعتها الكبيرة في الحياة.

المصدر: MBC مصر

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