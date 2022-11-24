"شلل الأمعاء والرحم".. طبيب مصري يكشف لـRT عن تفاصيل غامضة حول مرض المطربة أنغام

كشف استشاري طب الأطفال والحالات الحرجة الباطنية العامة في مصر الدكتور ناصررمزي، عن وجود حالات لغط غامضة حول إعلان مرض المطربة أنغام.

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وقال الطبيب المصري في تصريحات لـRT إنه: "بالنسبة للغط حول الفنانة أنغام وإعلان السكرتير الخاص بها إصابتها بشلل في الأمعاء وتم استئصال الرحم بالمستشفى فهو موضوع مثير للجدل وللغط لأن الأخبار غير مؤكدة حتى الآن".

وتابع: "نحن كأطباء نعلم أن شلل الأمعاء مختلف تماما عن موضع الرحم وشلل الأمعاء لايؤدى إلى استئصال الرحم، والآن نتساءل هل فعلا موضوع خاص بشلل في الأمعاء وحدث استئصال جزء من الأمعاء وما هي أسبابه، ومازالت الأمور لم تتضح بعد".

وأشار إلى أنه بالنسبة للرحم فالسؤال هو هل يوجد نزيف من الرحم أو ورم بالرحم أدى إلى استئصاله أيضا؟ القصة لم تتضح بعد.

ونوه بأن الموضوع حتى الآن غامض والتساؤلات مثارة والمجموعة القريبة منها لم تحسم الموضوع بحقيقته هل هو فعلا حدث في الأمعاء أم حدث في الرحم أما تم استئصال جزء من الأمعاء أم جزء من الرحم وماهي حالته الصحية؟

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم