شلل في الأمعاء واستئصال للرحم.. موقع مصري يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

كشف موقع "القاهرة 24" تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية أنغام بعد نقلها للمستشفى.

وأفادت المصادر لموقع "القاهرة 24"، بأن الفنانة أنغام أجرت عملية جراحية في الرحم، في أحد المستشفيات في منطقة المهندسين، وترتب على تلك العملية مضاعفات خطيرة.

وحسب الموقع المصري، فقد تبين أنها تعرضت لمضاعفات طبية ترتب عليها إصابتها بشلل في الأمعاء واستئصال للرحم.

وجاءت تلك المضاعفات التي تعرضت لها الفنانة أنغام، بعد إصابتها بوعكة صحية خطيرة، نقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات لإجراء عملية جراحية كبيرة، وذلك وفقا لإدارة الفنانة أنغام.

وقالت إدارة الفنانة المصرية إن أنغام تعرضت الفنانة لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، ونرجو من كل محبي أنغام بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وألغت أنغام جميع حفلاتها الغنائية المرتقبة، حيث كان من المقرر أن تحيي عددا من الحفلات الغنائية، منها حفلها في منطقة التجمع الخامس، الذي كان مقرر إقامته في 2 ديسمبر المقبل.

وظهرت أنغام مؤخرا من خلال برنامجها الجديد الذي يحمل اسمها، والذي شهد استضافة عدد من النجوم المميزين حيث يسردون بعض كواليس حياتهم الشخصية، ومن الحضور البارزين بالبرنامج، نوال الزغبي، كارول سماحة، هيثم شاكر، بهاء سلطان، فريق واما.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري