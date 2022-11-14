هافانا تحتضن مهرجان "أيام موسكو" الثقافي العلمي

افتتح يوم الأحد 13 نوفمبر في هافانا مهرجان "أيام موسكو" الثقافي العلمي الروسي.

وقال ناطق باسم السفارة الروسية في كوبا إن العاصمة الكوبية تشهد إقامة المعارض وعرض الأفلام الروسية وخاصة تلك المكرّسة للعاصمة الروسية.

إقرأ المزيد

وحسب الناطق فإن الفعاليات الثقافية والعلمية تقام في هافانا في الفترة ما بين 13 و20 نوفمبر الجاري وتعرض في دور السينما في العاصمة الكوبية بصورة خاصة أفلام كفيلم " بطل العالم" عن مباراة بطولة العالم بالشطرنج بين بطل العالم أناتولي كاربوف والمرشح لنيل هذا اللقب وفيكتور كورتشنوي الذي هاجر من الاتحاد السوفيتي. أما الأطفال الكوبيون فسيشاهدون فيلمي الرسوم المتحركة "ملكة الثلج" و"فيكسيكي".

وحسب السفارة الروسية في هافانا فإن رئيس إدارة العلاقات الخارجية والدولية في بلدية موسكو سيرغي تشيريومين ورائد الفضاء فيودور يورتشيخين سيلقيان محاضرات في جامعة هافانا.

وسيقام في مدينة هافانا التاريخية بوسط العاصمة معرض صور فوتوغرافية تحت اسم "موسكو المعاصرة"، كما سيقام هناك حفل موسيقي بمشاركة فرقة القوزاق "لوبو – ميلو" وعازف السكسافون الروسي فاديم أيلنكريت.

المصدر: تاس