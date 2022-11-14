مسرح الجيش المركزي في موسكو يُقيم حفلا مكرّسا لأبطال روسيا

يُقيم المسرح الأكاديمي الكبير للجيش الروسي في موسكو الجمعة 11 نوفمبر أمسية مكرّسة لأبطال روسيا بعنوان "مناراتنا".

ويحضر الأمسية ذوو العسكريين الروس وأمهات وزوجات المجنّدين في الجيش الروسي.

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الصحافي للمسرح، مشيرا إلى أن فكرة الحفل تنبع من الارتباط بين الأجيال والعصور، وتكرس الأمسية لذكرى أبطال روسيا الذين أبدوا شجاعة في الدفاع عن الوطن في مختلف مراحل تاريخ بلادنا.

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وتشهد الأمسية تقديم قصائد للشعراء المشاركين في الحرب الوطنية العظمى مثل الشاعريْن قسطنطين سيمونوف وسيميون غوزينكو إلى جانب شعراء من جمهورية الدونباس مثل دميتري ميلنيكوف ويليزافيتا كابلانوفا وغيرهما. وستعرض في الأمسية كذلك مقاطع فيديو من الخطوط الأمامية حيث يقدّم الشعراء العسكريون قصائدهم.

ويقود الأمسية فنانا الشعب الروسيان أرتيوم كامينسكي وأولغا بوغدانوفا. ومن بين الفنانين المشاركين في الأمسية فنانة الشعب السوفيتي ليودميلا تشورسينا، وفنان الشعب الروسي فاليري أبراموف، والمغنية يوتا، والفنان ألكسندر توبشي وغيرهم الذين يقدمون أغنيات الحرب الوطنية العظمى.

المصدر: تاس