فيلم "الأرخبيل المقدس" الروسي يفوز بجائزة كبرى في مهرجان دولي

فاز فيلم "الأرخبيل المقدس" من إخراج الروسي سيرغي ديبيجيف، بجائزة كبرى في مهرجان "اللقاء بروسيا، منطقة الوحدة الشعبية" السينمائي الثاني.

فاز فيلم "الأرخبيل المقدس" من إخراج الروسي سيرغي ديبيجيف، بجائزة كبرى في مهرجان " اللقاء بروسيا، منطقة الوحدة الشعبية" السينمائي الثاني الذي انتهت أعماله في 5 نوفمبر الجاري بمدينة أرخانغسك بشمال روسيا.

وانتهت أعمال المهرجان في 5 نوفمبر الجاري بمدينة أرخانغسك بشمال روسيا. وقال المخرج إن الفيلم يسلط الضوء على حياة دير "سولوفيتسكي" الأرثوذكسي الواقع في جزر (سولوفيتسكي) بشمال روسيا، بصفته موقعا مصيريا في الجغرافيا الروحية لروسيا، وأوضح أن هذا الموقع الجغرافي خلف أثرا تاريخيا وثقافيا عميقا في ذاكرة الشعب.

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وقد فاز فيلم "جنود الفن" من إخراج الروسي، غينادي كايموف بجائزة لقاء أفضل سيناريو. أما جائزة أفضل إخراج سينمائي فمنحت لفيلم "رجال الأعمال"، وذلك بفئة "روسيا متعددة الأوجه".

وفاز المخرج الروسي، أليكسي بوريكي الذي أخرج فيلم "الأب وأبناؤه" بجائزة فئة "ساعة الشجاعة".

يذكر أن مهرجان" منطقة الوحدة الشعبية" أقيم في الفترة ما بين 30 أكتوبر و5 نوفمبر في مدينة أرخانغلسك الروسية بدعم من صندوق الرئيس الروسي للمبادرات الثقافية والهيئة الروسية لشؤون القوميات وبمساهمة وزير الدفاع ورئيس الجمعية الجغرافية الروسية سيرغي شويغو ورئيس الاتحاد السينمائي الروسي نيكيتا ميخالكوف.

المصدر: تاس