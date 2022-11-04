فيلم "الحكاية" من إخراج فنان روسي معروف يعرض في أوروبا

تبدأ دور السينما الأوروبية في عرض فيلم "الحكاية" من إخراج الفنان الروسي المعروف، ألكسندر سوكوروف.

أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية. وقال المخرج إن الفيلم سيعرض في ديسمبر المقبل في صربيا، ثم في إسبانيا وإيطاليا والبرتغال. وأما فرنسا فسيعرض الفيلم بها مطلع العام المقبل.

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وأعاد المخرج الروسي إلى الأذهان إن العرض الأول للفيلم تحقق في مهرجان "كان" السينمائي، وقال إنه فوجئ باتخاذ قرار بعرضه في البلدان الأوروبية، كما فوجئ باهتمام المشاهدين الأوروبيين به.

وأشار إلى أن عرض الفيلم يستغرق ساعة واحدة و20 دقيقة فقط، وإنه يتميز بمضمون معقّد وحوارات عديدة في مواضيع مختلفة وأضاف إلى أنه لم يطلب بعد من وزارة الثقافة الروسية ترخيصا بعرض فيلمه في روسيا.

يذكر أن "الحكاية" فيلم روسي بلجيكي يصوّر خياليا أحداث الحرب العالمية الثانية ويلقي الضوء على يوسف ستالين وونستون شيرشل وأدولف هتلر وغيرهم من الشخصيات التاريخية.

المصدر: تاس