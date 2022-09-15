RT France تصل إلى ملايين المشاهدين في الكاميرون عبر منصات Swecom!

أعلن القائمون على قناة RT France أن القناة بدأت ببث المحتوى في الكاميرون عبر الأقمار الصناعية ومنصات Swecom.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن جمهور منصات Swecom في الكاميرون يصل إلى 10 ملايين متابع.

وبحسب رئيسة قناة RT France، كسينيا فيودوروفا، فإن إجمالي تغطية الجمهور للقناة في إفريقيا اليوم يتجاوز 36.5 مليون مشاهد.

وكانت بعض بلدان الاتحاد الأوروبي قد فرضت قيودا وعقوبات على قنوات RT عقب الإعلان عن العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها روسيا في أوكرانيا، وحظرت بث تلك القنوات عبر الأقمار الصناعية الأوروبية، وفي 11 مارس الفائت قامت إدارة YouTube بتقييد الوصول إلى جميع قنوات RT و RTD أيضا.

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وفي وقت سابق أشارت صحيفة بلومبرغ في مقال رأي إلى "نجاح قناة RT في أمريكا اللاتينية، قائلة إن قرار منع القناة من البث في الاتحاد الأوروبي وحجب حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لم يمنعها من (الازدهار).

ومؤخرا أشارت صحيفة FAZ الألمانية إلى أن صفحة RT باللغة الألمانية ما تزال تحظى بشعبية وانتشار لدى الكثيرين في الاتحاد الأوروبي رغم القيود المفروضة عليها.

المصدر: RT