صحيفة ألمانية تعترف باستمرار نجاح RT DE رغم العقوبات والقيود!

أشارت صحيفة FAZ التي تعتبر واحدة من أشهر الصحف الألمانية إلى أن صفحة RT باللغة الألمانية ما تزال تحظى بشعبية وانتشار لدى الكثيرين في الاتحاد الأوروبي رغم القيود المفروضة عليها.

وقالت الصحيفة في منشور لها على الإنترنت "بالرغم من أن صفحة RT DE باللغة الألمانية لم يعد من الممكن عرضها بشكل فعلي في دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن ملايين الأشخاص ما زالوا يتابعون منشوراتها عبر الالتفاف على العقوبات".

وجاء في المنشور "يلجأ العديد من المستخدمين إلى شبكات VPN لتجاوز حظر الاتحاد الأوروبي وتشارك محتوى RT DE بشكل خاص على وسائل التواصل الاجتماعي".

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وأضاف المنشور "يلجأ العديد من وسائل الإعلام إلى منشورات RT DE، فتنشر هذه المواد على مواقعها الخاصة على الإنترنت، ويشير الباحثون في معهد الحوار الاستراتيجي بلندن إلى ملايين حالات الوصول إلى منشورات من هذا النوع".

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي كان قد فرض قيودا وعقوبات على صفحات RT، وقيدت عرض تلك الصفحات على أراضيها عقب الإعلان عن العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها روسيا في أوكرانيا.

المصدر: faz.net