فيلم وثائقي روسي عن دير أرثوذكسي يعرض في مهرجان موسكو السينمائي

يعتبر فيلم "الأرخبيل المقدس" من الأفلام المرشحة لنيل جائزة في مهرجان موسكو السينمائي ضمن برنامجه "الأفلام الوثائقية".

ويعوّل منتجو الفيلم على عرضه في دور السينما الروسية بعد انتهاء المهرجان.

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وقالت منتجة الفيلم، ناتاليا ديبيجيفا، أن الفيلم يتوقع أن يعرض في المهرجانات السينمائية الكثيرة وفي عموم روسيا كذلك وأعربت عن أملها بأن يعرض الفيلم في التلفزيون الروسي.

ويرى مخرج الفيلم، سيرغي ديبيجيف أن الفراغ الذي خلق في السينما الروسية بعد انسحاب السينما الغربية من روسيا يجب أن تملأه الأفلام الروسية التي تتميّز بمضمون عالي الجودة وعمق المواضيع والمشاكل المطروحة.

بذكر أن فيلم "الأرخبيل المقدس" يشارك في برنامج الأفلام الوثائقية لمهرجان موسكو السينمائي ويروي قصة دير "سولوفيتسكي" الواقع على شاطئ البحر الأبيض في شمال روسيا ويسلط الضوء على حياة رهبانه.

جدير بالذكر أن مهرجان موسكو السينمائي يقام في الفترة ما بين 26 أغسطس الجاري و2 سبتمبر المقبل برئاسة المخرج الروسي الشهير، سيرغي ميخالكوف. ويتضمن برنامجه الرئيسي 13 فيلما.

أما العدد الإجمالي للأفلام التي تعرض في المهرجان فبلغ 245 فيلما روائيا وقصيرا ووثائقيا.

المصدر: تاس