افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الـ44

افتتح الجمعة 26 أغسطس في موسكو مهرجان موسكو السينمائي الدولي الـ44 بعرض فيلم "قلب بارما" التاريخي من إخراج الروسي، أنطون ميغرديتشيف.

وسيعرض المهرجان العام الجاري 230 فيلما تمثل 65 بلدا.

أما فيلم الافتتاح "قلب براما" الروسي فمستوحى من رواية الكاتب الروسي أليكسي إيفانوف، وسيبدأ عرضه في روسيا في 6 أكتوبر المقبل. وشارك في تصويره نجوم السينما الروسية يفغيني ميرونوف، فيدور بوندارتشوك، ألكسندر كوزنيتسوف وغيرهم.

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بينما ضم البرنامج الرئيس للمهرجان 13 فيلما، بما فيها 3 أفلام روسية، وهي "المزرعة" من إخراج لاريسا ساديلوفا، "فترة المراهقة" من إخراج دميتري دافيدوف، "قوس البعير" من إخراج فيتالي سوسلين وكذلك أفلام تمثّل صربيا والهند ورومانيا والصين وسلوفينيا وتركيا وبيرو وبنغلاديش وأوروغواي وبوليفيا وإيران وفرنسا وسري لانكا، إضافة إلى الهند، التي تشارك في المهرجان بأكبر عدد من الأفلام (20 فيلما).

وقد ترأس لجنة التحكيم، يفغيني ميرونوف مدير مسرح الأمم بموسكو، وضمت لجنة التحكيم منتج الأفلام من جنوب إفريقيا تندي ديفس والعضو في رابطة المصوّرين التركية الروسية، غايك كيراكوسيان والمخرج الروسي أندريه كرافتشوك.

ويتضمن المهرجان الذي يستمر حتى 2 سبتمبر برنامج "المواسم الروسية" الخاص بالأفلام الروسية حديثة الإخراج.

المصدر: تاس