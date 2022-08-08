المخرج الروسي السينمائي البارز أندريه كونتشالوفسكي يحتفل بعيد ميلاده الـ85

تشهد دور السينما التابعة لشركة " كارو أرت" الروسية في مدن موسكو ونوفوسيبيلاسك و يكاترينبورغ وكالينينغراد وبطرسبورغ عرض 12 فيلما سينمائيا أخرجها المخرج الروسي أندريه كونتشالوفسكي.

وذلك بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ85. وسيستمر عرض الأفلام المذكورة لغاية 25 سبتمبر المقبل.

إقرأ المزيد

وافتتح ماراثون أفلام المخرج الروسي البارز السبت 6 أغسطس بعرض نسخة مرمّمة لفيلمه "قصة آسيا كلياكتشينا التي وقعت في الحب، لكن لم تتزوج أحدا " الذي منح جائزة في مهرجان "برلين" السينمائي الدولي وعددا من الجوائز السينمائية الروسية.

وستتاح كذلك للجمهور الروسي فرصة لمشاهدة أفلامه المعروفة " المدرّس الأول"، "عش النبلاء" المستوحى من رواية الكاتب الروسي للقرن الـ19 إيفان تورغينيف، "عم فانيا" المستوحى من مسرحية أنطون تشيخوف، "ملحمة سيبيريا" الذي نال الجائزة الكبرى في مهرجان "كان" السينمائي عام 1979، الفيلم الموسيقي "أنشودة العشاق"، فضلا عن أفلام " دار الحماقة"، "الليالي البيضاء لساعي البريد تريابيتسين"،"الجنة" و"الخطيئة".

يذكر أن المخرج والمنتج السينمائي وكاتب السيناريو الروسي، أندريه كونتشالوفسكي، يحتفل يوم 20 أغسطس الجاري بعيد ميلاده الـ85. وإنه الحائز جائزتي الأسد الفضي في مهرجان البندقية السينمائي الدولي لقاء إخراجه فيلمي "الليالي البيضاء لساعي البريد تريابيتسين" و"الجنة".

وبين أفلامه التي أخرجها في الآونة الأخيرة فيلما "الخطيئة" و"أيها الرفاق الأعزاء".

المصدر: تاس