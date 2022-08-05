فرقة مصر الموسيقية العسكرية تشارك في مهرجان موسكو الدولي

ستشارك فرقة مصر العسكرية السيمفونية في مهرجان "برج سباسكايا" الدولي الـ15 للموسيقى العسكرية بموسكو.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية ناطق باسم إدارة المهرجان وقال إن المهرجان سيقام في الفترة ما بين 26 أغسطس و4 سبتمبر المقبل في الساحة الحمراء بموسكو. وقد أعدت الأوركسترا العسكرية السيمفونية المصرية برنامجا جديدا خصيصا للمهرجان الدولي الـ15 بموسكو

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وقبل ذلك، شاركت الأوركسترا في برج "سباسكايا" للموسيقى العسكرية عامي 2017 و2019. وأعدت الفرقة المصرية برنامجا تضمن سيمفونية روسية ليوهان شتراوس.

وأشارالناطق إلى أن الفرق المشاركة في المهرجان لم تكشف بعد عن كل الأسرار، لكنها أدرجت السيمفونية الروسية ليوهان شتراوس في برنامجها.

يذكر أن الفرقة المصرية للموسيقى العسكرية تم تشكيلها عام 1957. وسبق لها أن احتلت المكانة الأولى في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية في إيطاليا، كما أنها شاركت في مهرجانات الموسيقى العسكرية في كل من برلين وبريمن الألمانيتين وإدنبرة البريطانية.

وتتضمن مهام الأوركسترا العسكرية توفير المرافقة الموسيقية لاحتفالات الدولة والاحتفالات الوطنية. وعلى وجه الخصوص، شاركت الفرقة في نقل مومياوات الفراعنة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية وافتتاح الممشى القديم لأبي الهول

يذكر أن مهرجان "برج سباسكايا " سيقام عام 2022 في الفترة من 26 أغسطس الجاري إلى 4 سبتمبر المقبل في الساحة الحمراء بموسكو. وتعد وكالة "تاس" جهة شريكة إعلامية رسمية للمهرجان.

المصدر: تاس