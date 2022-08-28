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رجل أعمال عربي يتكفل بإنارة الشارع في مكان وقوع الحادث الذي تسبب بمقتل جورج الراسي

مجتمع

رجل أعمال عربي يتكفل بإنارة الشارع في مكان وقوع الحادث الذي تسبب بمقتل جورج الراسي
تويتر
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أعلن رجل الأعمال العربي فؤاد بن محمد النادر عن تبنيه مشروعا لإنارة الشارع الذي توفي فيه الفنان اللبناني الشاب جورج الراسي في حادث مروري مروع، أودى بحياته مع مديرة أعماله.

ونشر النادر تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، أعرب من خلالها عن تعازيه لعائلة الفنان الراحل في لبنان، معلنا عن مشروع الإنارة الذي سيتحمل تكاليفه باعتبار ذلك صدقة جارية، على حد قوله.

إلى ذلك شنت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، هجوما على الحكومة اللبنانية متهمة إياها بالتسبب في وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي الذي توفي في ساعة مبكرة من صباح السبت في حادث سير مروع.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت بمصرع الفنان ​جورج الراسي صباح أمس السبت بحادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من مركز الأمن العام على الحدود السورية اللبنانية.

المصدر: RT

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