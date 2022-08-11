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فرقة الموسيقى الشعبية الروسية تقيم حفلا كبيرا في فنزويلا

الثقافة والفن

فرقة الموسيقى الشعبية الروسية تقيم حفلا كبيرا في فنزويلا
ukor.omsk.muzkult.ru
صورة أرشيفية
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أقيم الأربعاء 10 أغسطس في مبنى وزارة الخارجية الفنزويلية حفل كبير لفرقة الموسيقى الشعبية الروسية "غرينادا".

أفاد بذلك ناطق باسم سفارة روسيا لدى جمهورية  فنزويلا.

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وجاء في البيان الذي نشرته السفارة إن الفنانين الروس قدموا بعض الأغنيات والرقصات التي تعكس الروح الروسية واسعة الأبعاد والتراث الشعبي لشعوب روسيا، فضلا عن الأنغام الأخاذة الحية لبلدان أمريكا اللاتينية.

وحضر الفعالية الثقافية سفير روسيا في فنزويلا، سيرغي ملك - بغداساروف، ووزير الخارجية الفنزويلي كارلوس فاريا الذي قال:" إننا نشكر الفرقة الموسيقية الشعبية الروسية "غرينادا" على تقديم الحفل الموسيقي الرائع".

أما السفير الروسي فيرى أن التبادل الثقافي بين موسكو وكاراكاس له أهمية لا يمكن المبالغة فيها، إذ أنه يمد جسورا بين البلديْن ويساعد  في تمتين أواصر الوحدة والصداقة بين الشعبيْن.

المصدر: تاس

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