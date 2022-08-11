إقامة حفل "سيمفونية لينينغراد على ضفاف نهر نيفا" في بطرسبورغ

أقيم في منطقة جزيرة فاسيليفسكي في بطرسبورغ حفل " سيمفونية لينينغراد على ضفاف نيفا" من تأليف دميتري شوستاكوفيتش.

وذلك بمناسبة حلول الذكرى الثمانين لتقديم تلك السيمفونية في لينينغراد المحاصرة من قبل الألمان عام 1942.

وقال مراسل لوكالة "تاس" الروسية إن السيمفونية الأسطورية أصبحت نشيدا حقيقيا لمدينة لينينغراد الصامدة. وتم تقديمها أمس من قبل أوركسترا الشباب لعموم روسيا بقيادة المايسترو يوري باشميت.

وحضر الحفل المحاربون القدامى والمدافعون عن لينينغراد المحاصرة والآلاف من أهالي بطرسبورغ .

وقد بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة فيديو حيث رحب بكل الضيوف المشاركين في الحفل الموسيقي التاريخي وقال إن سيمفونية "لينينغراد لدميتري شوستاكوفيتش تعد من إحدى القمم البارزة للثقافة العالمية. ورحّب بالضيوف كذلك محافظ بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف.

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وقام 127 فنانا بتقديم سيمفونية "لينينغراد". ويمثل معظمهم مدينة بطرسبورغ. وشارك في الحفل الموسيقي المسرحي كذلك نجوم الموسيقى والسينما الروسية قسطنطين خابينسكي، سفيتلانا كريوتشكوقا، أليكسي غوسكوف، يفغيني تكاتشوك وغيرهم الذين قدموا مقتطفات من مؤلفات الأدباء الروس آنا أخماتوفا، أليكسي تولستوي، أولغا بيرغولتس، دانيئيل غرانين.

وتولت تنظيم الحفل إدارة بطرسبورغ ووزارة الثقافة الروسية وديوان الرئيس الروسي.

يذكر أن المؤلف الموسيقي الروسي البارز دميتري شوستاكوفيتش ألّف سيمفونيته السابعة "لينينغراد" في صيف عام 1941 في لينينغراد المحاصرة من قبل القوات الألمانية النازية. وأصبحت السيمفونية رمزا لصمود أهالي لينينغراد، وتم تقديمها في 9 أغسطس عام 1942 في لينينغراد من قبل الأوركسترا بقيادة المايسترو كارل

المصدر: تاس