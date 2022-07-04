ريما الرحباني تنشر فيديو يجمع السيدة فيروز وإلياس الرحباني في بعلبك

نشرت المخرجة ريما الرحبانى عبر "فيسبوك" فيديو أرشيفيا للسيدة فيروز في مدينة بعلبك، أثناء حضورها حفل تكريم الموسيقار إلياس الرحباني والفنان جوزيف ناصيف.

وعلقت ريما الرحبانى على الفيديو :" تحيّة من ريما عاصي رحباني وبكاميرا ريما عاصي رحباني الخاصّة ومن سهرة خاصّة جداً جداً برعاية ريما عاصي رحباني الى الياس الرحباني (عمّي) وجوزيف ناصيف (الفنان الأصيل والصديق)كما وإنّو تحيّة منّي كمان وكمان! الى الحبيبة نينا الرحباني (مرَاتْ عمّي) والحبيب غسان الرحباني (وِلْد عمّي)".

وذكرت ريما في المنشور أن هذه السهرة أقيمت عام 1998 في أوتيل القادري وقام بالتصوير مهندس الصوت خلال الحفل سمير عبد المسيح وهي من عملت على مونتاج الفيديو.

وتابعت ريما الرحبانى :"ليلّلي بيحب يتعلّم كيف بتكون التحيّة و/أو التكريم للغائب وللحاضر، إي هيك وفقط هيك بيكون أو بتكون".

وأضافت ريما :"هالفيديو حاضر من السنة الماضية وقت كانوا عم ينزلوا بروفات بعلبك ولسبب بجهلو ما حطّيتو وقتا!! يمكن ما كان وقتو!؟ لست أدري".

ووفي وقت سابق، هاجمت المخرجة ريما الرحباني مهرجانات بعلبك عام 2020، وذلك بسبب سوء التعامل مع الموسيقى الرحبانية في حفل تكريم أقيم دون جمهور تحت عنوان "صوت الصمود"، وتطرقت في وقتها إلى عدم استشارة السيدة فيروز باختيار الموسيقى والصور التي تم عرضها في الحفل، إضافة إلى اعتماد توزيع موسيقي جديد، غير التوزيع الأصلي.

المصدر: Social media+RT