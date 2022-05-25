نجل الملياردير المصري نجيب ساويرس يقيم زفافا أسطوريا بحضور شكري وأبو هشيمة وطوني بلير (فيديو)

أقام أنسي نجل الملياردير المصري، نجيب ساويرس، حفل زفاف فاخر عند سفح الأهرامات في مصر، حضره عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والرياضية المحلية الدولية.

وعقد أنسي نجيب ساويرس الأكليل في أحد الكنائس الكبرى، وجاء ذلك حضور عدد من الشخصيات البارزة من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير، وعدد كبير من المسؤولين والفنانين والشخصيات العامة والمشاهير ولاعبي الكرة المحترفين في عدة نوادي عالمية.

وحضر حفل الزفاف شخصيات عامة أخرى، وجاء منهم النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، والبرلماني جون طلعت، وسامح شكري وزير الخارجية.

كما تواجد عالم المصريات زاهي حواس، وخالد عناني وزير السياحة والأثار، ومصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والإعلامية لميس الحديدي.

أول صور لزفاف أنسي #نجيب_ساويرس وسط حضور العائلة والأصدقاء pic.twitter.com/JjT5X1iCON — القاهرة 24 (@cairo24_) May 24, 2022

ويشغل أنسي ساويرس منصب رئاسة مجلس إدارة شركة "أوراسكوم" المالية القابضة، حيث تولى هذا المنصب منذ عام 2021 كما يشغل العضو المنتدب في شركة "إتش أو إف كابيتال" بـالولايات المتحدة الأمريكية منذ 2014.

كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "إيطاليا أون لاين" وشريك مؤسس ومستثمر في كل من شركة "فاونديشن فنتشرز" منذ 2019، وتطبيق "مينلي" منذ 2020 وشركة "هلالا" منذ 2018.

المصدر: القاهرة 24"