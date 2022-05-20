الوفد الأوكراني في مهرجان "كان" السينمائي يطالب بحظر عرض فيلم لمخرج روسي

طالب الوفد الأوكراني في مهرجان "كان" السينمائي بإبعاد فيلم" زوجة تشايكوفسكي" من إخراج الروسي، كيريل سريبرينيكوف من برنامجه الرئيسي.

وشدد المنتج السينمائي الأوكراني، أندريه هاباختشي، في مؤتمر صحفي أقيم في الجناح الأمريكي على ضرورة مقاطعة السينما الروسية والفن الروسي، مهما كان منشؤها. وقال إن كيريل سريبرينيكوف كان عليه أن يتخذ قرارا بعدم المشاركة في المهرجان.

إقرأ المزيد

بينما أقيم أول عرض دولي لفيلم "زوجة تشايكوفسكي" الأربعاء 18 مايو في قاعة "لومير" في مهرجان "كان"، وقبله الجمهور بحفاوة فائقة.

وقال سريبرينيكوف، في حديث أدلى به لوكالة "فرانس بريس" الفرنسية:" إن خطأ كبيرا حدث لو حُظر الفن الروسي كله. وأنا مسرور أن مهرجان "كان" السينمائي اتخذ قرارا صحيحا. وأضاف قائلا:" لا يجوز حظر أعمال فنية انطلاقا من جنسية مؤلفيها. ومن المستحيل ألا تتضمن الثقافة العالمية دوستويفسكي وتولستوي وتشيخوف".

يذكر أن كيريل سريبرينيكوف، يشارك في مهرجان "كان" السينمائي للمرة الرابعة. وفاز فيلمه "التلميذ" عام 2016 بجائزة " فرانسوا شالي"، ثم منح فيلمه "الصيف" عام 2018 جائزة لقاء أفضل مرافقة صوتية، وشارك فيلمه "اسرة بيتروف في الإنفلونزا" العام الماضي في البرنامج الرئيسي للمهرجان.

المصدر: تاس