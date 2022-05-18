افتتاح مهرجان "كان" السينمائي بغياب وفد روسي

أقيم مهرجان "كان" السينمائي الـ75 لأول مرة خلال العاميْن الماضيين وفقا لتوقيتات معينة مسبقا، في شهر مايو.

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مع العلم أن منظمي المهرجان اضطروا عامي 2020 و2022 إلى تأجيل موعد الافتتاح بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وقالت نجمة السينما الفرنسية، فرجيني أفيرا، التي تولت لأول مرة إدارة مراسم الافتتاح إن مهرجان "كان" يحتفل العام الجاري بعيد ميلاده الـ75. وقد شاهد منظمو المهرجان ما يزيد عن ألفي فيلم قبل أن يختاروا 50 فيلما مشاركا في برامجه.

أما البرنامج الرئيسي فتضمن 21 فيلما، بما فيها فيلم "زوجة تشايكوفسكي" من إخراج الفنان الروسي الطليعي، كيريل سريبرينيكوف والذي يعرض الأربعاء 18 مايو في افتتاح البرنامج الرئيسي.

ويتوقع أن يُقيم سريبرينيكوف في اليوم نفسه في كان حفل تقديم فيلمه الجديد Limonov, the Ballad of Eddie عن الكاتب الروسي الراحل أدوارد ليمونوف.

مع ذلك فإن منظمي المهرجان قرروا ألا يستضيفوا العام الجاري أي وفد رسمي من موسكو على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

المصدر: تاس