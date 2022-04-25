استبعاد أوبرا للمؤلف الموسيقي الروسي تشايكوفسكي من برنامج مهرجان سويسري

استبعد المهرجان الموسيقي، الذي يقام سنويا في الهواء الطلق بـ(سانت غالن) السويسرية، أوبرا المؤلف الموسيقي الروسي، بيوتر تشايكوفسكي (1840-1893) "عذراء أورليانز" من برنامجه عام 2022.

وبرّر منظمو المهرجان قرارهم بالتطورات الأخيرة في أوكرانيا حيث يُجري الجيش الروسي عمليته العسكرية الخاصة. وقال منظمو المهرجان على موقعهم الإلكتروني إن تلك الخطوة لا يمكن اعتبارها مقاطعة للثقافة الروسية، بل يكمن سبب اتخاذها في " أوضاع حساسة" متعلقة بضرورة عرض أوبرا المؤلف الموسيقي الروسي في الهواء الطلق.

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وجاء في بيان رسمي نشره ناطق باسم المهرجان أن التطورات العسكرية المستمرة في أوكرانيا أجبرت مسرح "سانت غالن" السويسري على إعادة النظر في برنامج المهرجان الموسيقي الـ17 حيث كان يفترض أولا أن تعرض أوبرا "عذراء أورليانز " وأوضح الناطق قائلا: "على الرغم من أن سيناريو الأوبرا هو فرنسي الأصل تماما فإن من غير المقبول في الوقت الراهن أداء الموسيقى الروسية القائمة على العمليات الحربية في الهواء الطلق بوسط المدينة".

وقال المنظمون إن الجمهور سيشاهد أوبرا "جان دارك" للمؤلف الموسيقي الإيطالي ،جوزيبي فيردي، بدلا من أوبرا تشايكوفسكي "عذراء أورليانز "، ما يسمح لهم "بالتمسك بمواضيع مهرجان العام الجاري".

المصدر: تاس