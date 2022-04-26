فيديو يظهر الممثل أليك بالدوين يتدرب على استخدام المسدس قبل حادث فيلم "راست"

نشرت الشرطة الأمريكية لقطات من موقع تصوير فيلم "راست" تتضمن الأحداث التي سبقت إطلاق الممثل أليك بالدوين النار خلال تصوير الفيلم، ما أدى إلى مقتل مديرة تصوير الفيلم غالينا هاتشينز.

لكن الشرطة قالت إن اتخاذ قرار بشأن توجيه اتهامات جنائية سيعتمد على نتيجة عمل الطب الشرعي.

وأطلق بالدوين النار على هاتشينز (42 عاما) بينما كان يتدرب على ما يعتقد أنه مسدس آمن.

وقال الممثل، الذي كان أيضا منتجا في الفيلم، إنه لم يضغط على الزناد وليس لديه أي فكرة عن كيفية خروج رصاصة حية أثناء التصوير بالقرب من "سانتا في" بولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

وفي مقاطع الفيديو التي تم نشرها، يمكن رؤية الشرطة والمسعفين وهم يهرعون إلى مكان الحادث، وتظهر لقطات الكاميرا الملصقة بملابس المسعفين الذين كانوا يحاولون إنقاذ هاتشينز.

Watch: Newly released footage shows Alec Baldwin rehearsing with a gun on the set of "Rust," sheriff’s deputies responding to the fatal shooting incident and investigators’ interviews with witnesses. https://t.co/2KBL9JhYYF — Todd Johnson (@todd_djohnson) April 26, 2022

وفي مقاطع أخرى، شوهد بالدوين مرتديا ملابس رعاة البقر ويتدرب على ما يبدو أنه المسدس الذي قتل المصورة السينمائية.

وقال مسؤول الشرطة في "سانتا في" آدن ميندوزا، في بيان مصاحب لنشر الصور، إن التحقيق في إطلاق النار "لا يزال مفتوحا ومستمرا"، مشيرا إلى أن العديد من عناصر التحقيق لا تزال بحاجة إلى دراسة، بما في ذلك الأدلة الجنائية المتعلقة بالأسلحة النارية، وتحليل بصمات الأصابع، وتقرير من الفحص الطبي وتحليل بيانات هاتف بالدوين.

وقال ميندوزا "بمجرد تقديم عناصر التحقيق هذه، سنكون قادرين على استكمال التحقيق وإحالته إلى المدعي العام في منطقة سانتا في للمراجعة".

المصدر: BBC